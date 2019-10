Sant Antoni pierde 100.000 árboles por el temporal: las vistas desde el aire impresionan

Una deforestación como no se recuerda en la zona por culpa de un temporal. La conselleria balear de Medio Ambiente ha elevado a nada menos que 100.000 el número de árboles caído por el temporal que ha conmocionado Sant Antoni . Las imágenes aéreas no dejan lugar a dudas. Centenares de personas además se quedaron sin luz.

Cierto que la zona recupera la normalidad porque las vías principales y accesos a las viviendas están libres de árboles. No es baladí, porque en Lleida se ha producido el descarrilamiento de un tren por culpa de los efectos del temporal. No se llegaron a limpiar las vías. Emergencias del Govern, no obstante, ha dejado claro que aún quedan meses de trabajo duro. Nada menos que 300 hectáreas de masa forestal se vio afectada. Desde el aire la imagen impresiona. Más de 100 viviendas se han visto también afectadas.