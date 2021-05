La delegada del Gobierno vuelve a pedir responsabilidad en la celebración de esta tarde del Atlético

En declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, González ha trasladado que sabe que "un título no se gana todos los días ni siquiera se gana todos los años" pero ha pedido a los atléticos que no salgan de sus vehículos para que no se repitan las imágenes de este sábado, donde más de 2.500 personas se dieron cita en los alrededores de la fuente de Neptuno.