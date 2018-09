Denuncian el maltrato que sufre una vaquilla en unos festejos celebrados en Cuenca

La asociación animalista recuerda en sus redes sociales que el Reglamento de Festejos Taurinos de Castilla-La Mancha no están permitidos los toros atados. Los taurinos, por su parte, se defienden de estas acusaciones explicando que el Reglamento dice que no está permitido que esté atado el animal a un punto fijo y se justifican alegando que el animal no está atado. En la cuenta de Facebook de la asociación se pueden ver más vídeos de vaquillas que sí están atadas.