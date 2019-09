Játar tiene cajero por primera vez en su historia: "por fin no habrá que recorrer 11 kilómetros para sacar 50 euros"

Han tenido que pasar años para que los habitantes de Játar, de 600 habitantes, tenga su primer cajera automático. Sí, no es una broma. Recorrían, como reconoce Francisco Javier Martín Rodríguez, el alcalde de la localidad a Informativos Telecinco, debía recorrer 11 kilómetros para sacar 50 euros.

La despoblación de algunas regiones en España ha sido uno de los mantras que más se han repetido durante los debates electorales recientes. Sin embargo, las medidas efectivas para mejorar la situación de los habitantes de estos pueblos no terminan de esclarecerse durante los soliloquios televisados de nuestros políticos nacionales. La Diputación de Granada ha sido la primera institución provincial de España en articular medidas para solventar este problema desde el ámbito bancario .

La llegada del cajero automático a Játar

Los pueblos de España tienen una historia y deberíamos preservarla viva. No nos gustaría que se relegase a los libros exclusivamente

La despoblación es un tema recurrente en las tertulias políticas pero no es novedoso, lleva ocurriendo desde siempre. Sin embargo, parece que con la llegada de medidas de este tipo puede producirse un cambio sustancial. "La digitalización de zonas como Játar es indispensable. Tienen que llegar las nuevas tecnologías como ha sido el caso de este cajero automático o también, la fibra óptica. La digitalización es fundamental para que las personas se queden en los pueblos pequeños y no se desplacen a las grandes urbes. Los pueblos de España tienen una historia y deberíamos preservarla viva. No nos gustaría que se relegase a los libros exclusivamente" ha dicho Francisco Javier Martín Rodríguez.