Diálogo "con" o "sin límites": el abismo que separa a catalanes y resto de españoles para superar el soberanismo

Es la primera encuesta que hace el CEO (el CIS catalán) a ciudadanos del resto de España

Un 85,5 % de catalanes y el 77,4 % de resto de españoles, "poco o nada" satisfechos con la Constitución

Un 81,3 % de los catalanes aceptaría el resultado de un referéndum

La mayoría de ciudadanos catalanes y del resto del país están de acuerdo en que el diálogo es la vía para solucionar el conflicto soberanista en Cataluña aunque este consenso se rompe cuando se específica que ha de ser dentro del marco constitucional. Las discrepancias son aún más evidentes cuando se pregunta a la ciudadanía por un hipotético referéndum que rechazan el 51,8 % del conjunto de españoles, mientras que, si solo se consulta en Catalunya, el 70,8 % lo defiende. El encarcelamiento de los líderes soberanistas también es visto de forma diferente ya que para el 33,9 % del conjunto de los españoles se trata de una medida injusta, mientras que en el caso de los ciudadanos de Cataluña comparten esta opinión el 75,2 %.

Así lo refleja la encuesta 'Percepción sobre el debate territorial en España', elaborada entre el 9 de septiembre y el 17 de octubre con una muestra de 3.600 personas, un margen de error de 1,68, la primera que hace el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat. a ciudadanos del resto de España y que fue encargada por la Conselleria de Presidencia de la Generalitat, que ha presentado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en rueda de prensa.

Según este trabajo demoscópico, el 68 % de los españoles apuesta por solucionar el problema en Cataluña con diálogo y negociación, aunque la mayoría de ellos --un 46,8 %-- opta por que este diálogo sea dentro del marco de la Constitución, mientras que el 21,2 % cree que debe ser sin límites.

Mano dura

A la pregunta de qué es más necesario para las relaciones entre Cataluña y el resto de España, el 23,4 % de los encuestados defiende que sea una política de "mano dura" por parte del Gobierno español, mientras que el 3,2 % opta por la política unilateral por parte del Govern, el 3,7 % no lo sabe y el 1,8% no contesta.

Entre los encuestados catalanes, el resultado es parecido, aunque tiene más apoyo el diálogo y la negociación sin límites (42,4 %) que el que se enmarque en la Constitución (38,1 %), mientras que el 11,2% opta por la unilateralidad, el 4,2% por la "mano dura" del Gobierno, el 3,2 no lo sabe y el 0,9 no contesta.

Solución política

En otra pregunta, el 75 % de los catalanes defiende que el conflicto requiere de una solución 'eminentemente política' y el 8,1% que sea 'eminentemente judicial', el 10,7 defiende que se combinen las dos, el 5,4 no lo sabe y el 0,8 no contesta.

En cambio, entre el conjunto de españoles encuestados el 49,8 % cree es necesaria una solución 'eminentemente política', el 24,1 % 'eminentemente judicial', el 17,3 % que se combinen a la vez, el 6,7 no lo sabe y el 2,1 no contesta.

El CEO también ha preguntado sobre el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia española: entre el conjunto de los españoles el 44,5 % está 'poco satisfecho', el 32,9 % 'nada satisfecho', el 18,4 'bastante satisfecho', el 2,3 'muy satisfecho' el 1,6 no lo sabe y el 0,4 no contesta.

En el caso de Cataluña, el 44,2 % está 'nada satisfecho' con el funcionamiento de la democracia, el 43,3% 'poco satisfecho', el 9,8 % 'bastante satisfecho', el 1,6% 'muy satisfecho', el 0,6 no lo sabe y el 0,3 no contesta.

Enfrentados por el referéndum

Otro dato significativo es que mientras que el 51,8 % del conjunto de españoles rechaza que se celebre un referéndum en Cataluña, los catalanes lo defienden en un 70,8 %.

A la pregunta sobre si se debería hacer un referéndum en Cataluña, las diferencias entre las respuestas del conjunto de los españoles o si se tiene en cuenta solo a los catalanes son muy diferentes: en el conjunto de España se muestra un rechazo mayoritario y el 36,2 % lo defiende, mientras que en Cataluña es mayoría la apuesta por el referéndum si bien el 21,6 % lo rechaza.

En concreto, el 40,6 % de los encuestados --catalanes incluidos-- contesta que está 'muy en desacuerdo' con un referéndum, el 21,1 % 'muy de acuerdo', el 15,1 % 'más bien de acuerdo', el 11,2% 'más bien en desacuerdo', el 6,3% 'ni de acuerdo ni en desacuerdo' y el 5,7 no lo sabe o no contesta.

Si solo se tienen en cuenta las respuestas en Cataluña, el 54 % está 'muy de acuerdo' con el referéndum, el 16,8% 'más bien de acuerdo', el 13,6% 'muy en desacuerdo', el 8% 'más bien en desacuerdo', el 5,5% 'ni de acuerdo ni en desacuerdo' y el 2,1 no lo sabe o no contesta.

El consenso del 80 %

El soberanismo siempre ha reivindicado que hay un 80 % de los catalanes que quiere un referéndum para decidir sobre la independencia de Cataluña y han situado esta cifra como uno de los grandes consensos que hay en la sociedad, pero la encuesta muestra que son un 70,8 % los que defienden esta opción.

Al ser preguntado por esta diferencia, el director general de Análisis y Prospectiva de la Generalitat, Josep Rius, ha dicho que no lo ve "significativo" porque asegura que en las encuestas que se han hecho desde 2012 siempre ha salido entre un 70 y un 80 %, y que, de todas formas, un 70% es un porcentaje muy elevado de la población.

En otra pregunta, los encuestados responden si aceptarían el resultado de un referéndum de independencia que fuera legal y acordado con el Estado, y el 53,3 % de los ciudadanos contestan que sí, mientras que el 39,9 % no lo aceptaría, el 4,9 % no lo sabe y el 1,9 % no contesta.

En el caso concreto de los ciudadanos catalanes, las respuestas varían: el 81,3 % aceptaría el resultado de este referéndum, el 15,5% no lo aceptaría, el 1,7 no lo sabe y el 1,5 no contesta.

Reforma de la Constitución

La encuesta también pregunta sobre una reforma de la Constitución para dar más autogobierno a las comunidades autónomas y ofrece un resultado muy igualado: el 45,4 % apoya esta reforma y el 44,6 % la rechaza, mientras que el 8,4 no lo sabe y el 1,6 no contesta; y teniendo en cuenta solo a los encuestados en Cataluña el 71,9 % defiende esta reforma, el 21,4 % la rechaza, el 4,8% no lo sabe y el 2% no contesta.

Como es habitual, el CEO pregunta sobre los apoyos a la independencia en Cataluña y ofrece unos datos muy parecidos a los de la encuesta publicada la semana pasada: el 49,3 % está a favor y el 41,2 % en contra, mientras que el 6,6 no lo sabe y el 2,9 no contesta, aunque hay que resaltar que al haberse preguntado a ciudadanos de todo el Estado la muestra de catalanes es menor que en las encuestas habituales.

Esta pregunta también se hace al conjunto de españoles y la respuesta mayoritaria es el rechazo a la independencia con un 70,4 %, aunque un 19,2% la apoya, el 6,6% no lo sabe y el 3,8% no contesta.

Encarcelamiento de los presos soberanistas