ERC ya tiene su primera foto mientras Pablo y Pedro se reparten el Gobierno

Pero volvamos a la foto de la reunión, que no será la única que exigirá ERC que mandó a capitanear el encuentro a Rufián, el hombre que pone y quita gobiernos y que dijo eso de que Sánchez estaba débil y era buen momento para sentarse con él.

A diferencia de encuentros anteriores, en esta ocasión la reunión es entre delegaciones más amplias (tres personas por cada partido y no dos) y tiene lugar en dependencias institucionales del edificio Ampliación 3 del Congreso de los Diputados y no en las salas de trabajo reservadas al Grupo Parlamentario Socialista.

Les ha costado estrecharse la mano

En el Partido Socialista se encara el encuentro con relativo optimismo y, aunque en los últimos días reinaba el escepticismo respecto a poder formar gobierno antes de Navidad, no se tira la toalla ante la posibilidad de conseguir un acuerdo que permita comenzar el año con un nuevo Ejecutivo en plenitud de funciones. Los socialistas no tienen previsto informar en rueda de prensa al término de la reunión, pero sí enviarán un comunicado.

Las exigencias de ERC

Los socialistas no rechazan la idea, que aceptaron en febrero pasado en el marco de las negociaciones para aprobar unos nuevos Presupuestos, frustradas finalmente por la actitud de ERC, de establecer una mesa de partidos para explorar posibles soluciones al conflicto con el independentismo catalán.

Y mientras se intenta convencer a ERC se reparten carteras

Poco sorprende ya en un país que no para de ir a elecciones y que anuncia un pacto de Gobierno mientras el Rey está en Cuba. Un pacto con puntos tan generales que cualquiera firmaría como programa. Así que ahora, ya no llama la atención que se hable de carteras antes de tener los votos. Solía ser al revés. Pues bien, mientras Ábalos se sentaba cara a cara con Rufián, que entra ya en cualquier lugar en loor de selfies y multitudes, las negociaciones entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para definir la composición del futuro Gobierno de coalición se anunciaban ya muy avanzadas, a falta de concretar los últimos flecos.

No solo eso. Los nombres empiezan a sonar aunque algunos como los de Nadia Calviño, María Jesús Montero, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Teresa Ribero o el propio Ábalos parecen fijos. Pero claro, hay que hacer hueco y aunque el mundo económico quiera a Valerio en Trabajo, el nombre de Yolanda Díaz de la formación Galicia en Comú suena para ese puesto, donde el reto será derogar la reforma laboral. No quiere hacerlo Calviño ni el propio Sánchez, pero la posición de Iglesias si no lo hace sería escasamente defendible.