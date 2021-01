Díaz Ayuso carga contra Sánchez por la pandemia: "Ni siente, ni padece, lo que está pasando"

Ayuso exige que se tomen medidas más duras

Ayuso ha recordado que el año pasado se cerró la Comunidad con una incidencia acumulada de 500 mientras que ahora no lo hacen con otras autonomías, que están en un "momento peor". "¿A qué está esperando a tomar medidas más difíciles?, ¿A que se vaya su candidato o a que acaben las elecciones en Cataluña", ha declarado.



La dirigente autonómica también ha deslizado que hay que "estar de campaña" pero también "hacer cuarentenas preventivas también". "Si el jefe de Gabinete (Ivan Redondo) está contagiado, a lo mejor hay que hacer lo que hacemos los demás: cuidarnos y proteger a los que nos rodean y no estar solamente de campaña", ha lanzado.



Aprovechando la firma del convenio con las farmacéuticas, Ayuso ha criticado que no se haya permitido que estos test pudieran realizarse desde el pasado 1 de diciembre: "Me gustaría saber cuántas familias madrileñas podrían haber evitado contagiar a los suyos en las cenas de Navidad y en las reuniones durante estas semanas anteriores. Cuántas personas podrían estar hoy sanas y se han visto infectados porque no han tenido la facilidad de bajar a la farmacia de su calle a hacerse un test que nosotros ofrecíamos", ha apuntado.