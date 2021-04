El spot de campaña para las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso no ha dejado indiferente a nadie. La presidenta en funciones y candidata del PP a la reelección se ha puesto el chándal y se ha atado bien fuerte las zapatillas de correr para protagonizar un anuncio en le que en el que aparece trotando por un Madrid con sus establecimientos abiertos , en lo que supone una reivindicación de la "cultura del esfuerzo".

Un vídeo sin palabras, pero que dice mucho

Cristian Salomoni. Director del IIAC, Instituto Internacional de Análisis de la Conducta, nos ha contado todo lo que expresa Ayuso en este vídeo y nos adelanta que le encanta el resultado: “Parece que estamos muy lejos de esa Ayuso posando cómo una virgen con las manos entrelazadas o con los ojos cerrados. Hace mucho que no veía un video de campaña electoral tan bien hecho, y ya había perdido las esperanzas”, comenta Salomoni. “El video de Ayuso es un ejemplo magistral de comunicación no verbal política, porque de hecho no hay palabras. Solo hay una, y además esta escrita: libertad”, añade.