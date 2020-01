La diputada de Vox por Almería deja el grupo parlamentario tras sufrir presuntamente "acoso laboral"

La diputada de Vox por Almería , Luz Belinda Rodríguez, ha abandonado el grupo parlamentario y ha solicitado pasar a ser no adscrita tras interponer una denuncia ante la Policía Nacional en Sevilla contra sus compañeros y asegurar que ha sufrido "acoso laboral" .

La candidata ha añadido que la situación de "acoso laboral" se habría materializado en un veto a todas sus iniciativas, en "no informarle" sobre los actos del partido y en dejarla "al margen" de la gestora provincial "hasta invisibilizarla".

Denuncia machismo en el grupo parlamentario

"Solamente los hombres pueden hablar y solamente los hombres pueden estar en todos lados, las mujeres estamos un poco anuladas" indica Luz Belinda que sentencia: "Me han llegado a asustar y meterme miedo para que no me vaya".