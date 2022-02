Los dos diputados de UPN rompen la disciplina de voto y el partido les pide que entreguen su acta

Los dos diputados de UPN en el congreso rompen la disciplina de voto y van en contra del partido al vota 'no' a la reforma laboral

La dirección del partido regionalista le ha pedido a ambos que entreguen su actas de diputado "inmediatamente"

Desde UPN se han disculpado con el PSOE por lo ocurrido: "Lo que ha sucedido hoy no nos representa"

Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, han decidido ir en contra de su propio partido y no han acatado la decisión de apoyar la reforma laboral, por lo que finalmente, y para sorpresa de todos, han votado 'no'. No obstante, la reforma laboral sí ha sido convalidada.

Sergio Sayas "nunca lo tuvo tan difícil, pero tan claro"

En un mensaje en Twitter, Sayas ha afirmado: "Votamos no a la reforma laboral. En un política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes. Somos sus representantes y a ellos nos debemos. Por eso nunca tuve un voto tan difícil como hoy pero tampoco nunca lo tuve más claro".

Carlos García Adanero: "He votado no. Y lo hago en coherencia"

Una justificación que su compañero, García Adanero, también ha querido hacer, a través de la misma red social: "He votado no a la reforma laboral porque lo contrario hubiera supuesto un claro refuerzo a Sánchez, presidente de España con el apoyo de Bildu. Y lo hago en coherencia con la oposición que estamos realizando desde el primer día, con el respaldo de miles de votantes".

Ambos aseguraron estar en contra pero acatar la decisión del partido

Una decisión que no va en contra de sus ideales, como indican, pero sí de su propio partido, para cuyas justificaciones no tienen valor. El apoyo de UPN a la reforma laboral fue anunciado la víspera por el presidente del partido, Javier Esparza, que es quien ha estado negociando con el Gobierno. Esta mañana, ambos diputados hicieron pública su discrepancia y, aunque después aseguraron a la prensa que acatarían la decisión del partido, finalmente han acabado votando en contra.

Sayas, que perdió con Esparza las elecciones internas por el liderazgo de UPN, ha explicado que tanto su compañero como él han votado en contra "cumpliendo estrictamente" los estatutos del partido y que, por tanto, no teme futuras sanciones por haberse saltado la disciplina de voto marcada por UPN.

UPN pide que entreguen sus actas de diputado

Asimismo, han dejado claro que la comunicación entre ambos diputados y Esparza aún no se ha producido. Al menos no de forma directa, ya que la dirección de UPN les ha pedido, tanto a Sergio Sayas como a Carlos García Adanero, que entreguen sus actas de diputado después de que hayan rechazado la convalidación de la nueva reforma laboral.

"Sergio Sayas y Carlos García Adanero han tomado la decisión en contra de la decisión de los órganos del partido", han señalado desde la dirección regionalista, que ha añadido que "se ha tomado también engañándonos, como demuestra que han manifestado previamente de manera pública que iban a aceptar la disciplina de voto para después no hacerlo".

Los regionalistas piden disculpas al PSOE y al PSN

La dirección ha afirmado en un comunicado que "hemos podido constatar que los dos diputados sí que han advertido del sentido final de su voto a otras formaciones políticas, que han sido conocedoras del mismo, mientras la dirección de UPN desconocía este extremo". Por su parte, desde UPN han querido pedir disculpas al PSOE y al PSN: "Lo que ha sucedido hoy no representa a UPN, un partido de palabra, de valores y de principios, que cumple sus acuerdos. Entre esos valores y principios no se encuentra no cumplir la palabra dada".