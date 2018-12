Iglesias reniega de Venezuela y esgrime un documento referido al rey emérito para justificar sus cuentas

"Si lo que pregunta es si ha habido financiación del Gobierno de Venezuela a Podemos, la respuesta es no. No he trabajado para el Gobierno venezolano, pero aquí no estamos para hablar de con quién he trabajado yo, no estamos para hablar de mi vida". Ha sido la sentencia más clara de Pablo Iglesias ante el Senado donde se analizara la financiación de Podemos.