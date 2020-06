Las dos Sevilla en la visita de los Reyes: chillan en Las Tres Mil Viviendas y aplauden en la catedral

Las dos caras de Sevilla se han visto reflejadas en la visita a los Reyes a Las Tres Mil Viviendas y luego en la Catedral. Dos Sevillas muy distintas. La de la máxima pobreza que pide trabajo y la que grita Viva España y viva el Rey. La poca afluencia de público y el exceso de calor en las calles desde primeras horas de la mañana han marcado la visita de los Reyes de España al Polígono Sur de Sevilla , que ha consistido en un encuentro con administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales en el centro cívico Esqueleto y una visita a la sede de la Fundación Don Bosco, todo ello enmarcado en la tercera etapa de la gira autonómica iniciada por Don Felipe y doña Leticia tras levantarse el estado de alarma por la Covid-19.

"Vienen con sus coches de lujo a ver esta zona"

"Ahora vienen, con sus coches de lujo, y verán esta zona, pero la verdadera realidad del barrio no está aquí. Deberían ir más allá --barriada Martínez Montañés-- y comprobarlo", criticaba una vecina. Otra mujer, que tenía pensado acudir este lunes a los servicios sociales para solicitar información sobre prestaciones económicas, se encontró "por sorpresa" con el amplio despliegue policial y todo acotado. "Llevo 27 años en el barrio y vivo con mis dos hijos y una nuera, todos en el paro, en un piso pequeño de dos habitaciones. A mí todo lo que se ha montado no me interesa lo más mínimo, sino la ayuda que puedan darme".