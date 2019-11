'El efecto elefante': así se pagan las malas prácticas al volante

Por ese motivo, la DGT ha recomendado una serie de medidas de seguridad para prevenirlos . Ha publicado un artículo en su revista mensual en el que explica de qué se trata este ‘efecto elefante’: no es más que la aplicación de la ley física que explica que el peso de un objeto se multiplica cuando está en movimiento con respecto a su peso en reposo, pero dentro de un vehículo.

De tal manera que cuando una persona que viaja en el asiento trasero no se abrocha el cinturón de seguridad y se produce un frenazo, este golpea a quien marcha en el asiento delantero con una fuerza que equivale al peso de un paquidermo.

El efecto del efecto

El efecto de que una persona no se abroche el cinturón de seguridad no es solo que pueda poner en peligro su vida, si no que perjudica al de resto de pasajeros. Por este motivo, a una velocidad tan bajo como pueden ser 60 km/h, un pasajero que pese 75 kilos golpearía el asiento delantero con una fuerza que equivale al peso de un elefante de 4,2 toneladas.