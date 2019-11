Rivera dimite como presidente de Ciudadanos

Rivera asumió este domingo por la noche que tras pasar de 57 a 10 escaños el resultado era malo "sin paliativos" y propuso celebrar un congreso extraordinario para decidir el futuro de Ciudadanos. No concretó qué haría él, pero reiteró que no entró en política para tener un escaño . El partido naranja se quedó sin representación en nada menos que en 13 Comunidade s, incluso rostros conocidos del partido como Villegas o Girauta se quedaron fuera del Congreso.

Los errores de Rivera tras el adiós de Rajoy

Rivera ha pagado como nadie su no es no a Sánchez y no haber sido capaz de lograr evitar unas nuevas elecciones. La fuga de votos de Ciudadanos se fue a Vox y a PP, no al PSOE que era lo que pretendía Sánchez. Ciudadanos sigue el estigma de los partidos de centro en España como la UCD, de hecho, nadie entendió o al menos no lo han hecho los españoles que el partido que nació para frenar a los nacionalistas dejara que Arrimadas huyera de Cataluña o no forzara un pacto con Sánchez para evitar las influencias nacionalistas. Rivera vio cómo sus decisiones desangraban el partido, pero siguió con su idea de ser el partido opositor en la derecha, dejando un lado el progresismo liberal de sus inicios. Rivera siempre pensó en un pacto Podemos-PSOE tras las caída de Rajoy. La moción de censura cuando las encuestas le situaban en cabeza fue un golpe que le desnortó y del que nunca se recuperó.