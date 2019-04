Sabes cómo votar

Los sobres de color blanco son los del Congreso y dentro hay que introducir la papeleta de la lista de un partido. Para el Senado, el sobre es el de color sepia y aquí se marca con una X un máximo de tres candidatos -menos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla que son dos candidatos-. En cualquier caso, no tienen por qué ser del mismo partido.

El voto en blanco es cuando en el sobre del Congreso no hay papeleta y en el caso del Senado cuando no se señala el nombre de ningún candidato. El voto en blanco es un voto válido, que no se adjudica a ninguna lista pero sí suma en el reparto de escaños. Es decir: desfavorece a los partidos más pequeños.