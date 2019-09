El PSOE dice basta: si Podemos apuesta por un gobierno de coalición no habrá más reuniones

El PSOE ha constatado este martes tras casi cuatro horas de reunión con el equipo negociador de Unidas Podemos que, " hoy por hoy" no hay "una vía para alcanzar un acuerdo" que permita la formación de gobierno en España. Así se ha pronunciado la 'número dos' del partido y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, en declaraciones a los medios de comunicación al término de la reunión. A pesar de ello, Lastra ha invitado a Podemos y a sus confluencias a que reflexionen sobre si van a impedir de nuevo que España tenga un Gobierno "progresista".

Así las cosas, no hay previsión de que los líderes de los dos partidos vayan a verse, ha indicado la portavoz. En la reunión han participado, por parte del PSOE, las mismas negociadoras que en el encuentro de la semana pasada: la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la 'número dos' del partido y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra.

Y Sánchez no está dispuesto a formar un Gobierno inestable que se vea abocado a celebrar elecciones en seis meses o un año. Ante esa disyuntiva, mejor ir a elecciones ahora que dentro de un tiempo cuando la situación en España puede ser de mayor inestabilidad, razonan en la cúpula del partido.

El secretario de Acción Política de Podemos, Pablo Echenique, certificó tras la reunión que el PSOE "no se mueve" de su exigencia de conformar un Gobierno monocolor del PSOE. De hecho, en declaraciones a los medios de comunicación, ha revelado que las negociadora del PSOE les han advertido de que si no renuncian al Gobierno de coalición entienden que no debería haber nuevas reuniones de los equipos negociadores, lo que aboca a la repetición electoral.