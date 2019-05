Díaz Ayuso retiene para el PP el Gobierno de la Comunidad de Madrid

El PP de Pablo Casado salva las elecciones por el doblete de Madrid. Los números no son buenos, Díaz Ayuso, su candidata a la Comunidad pierde 18 escaños pero gobernará la región con el apoyo de Ciudadanos, que no ha conseguido el sorpaso, y Vox. El ganador de las elecciones es Ángel Gabilondo, pero su victoria sabe a derrota porque no podrá gobernar. Íñigo Errejón irrumpe con fuerza en la Asamblea autonómica y le gana el pulso a Unidas Podemos que pierde los 20 diputados que se lleva Más Madrid. Una división de la izquierda que permite al PP conservar este importante feudo para el futuro de Casado.