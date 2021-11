La teniente Elena Gutiérrez, primera mujer piloto de Eurofighter en España: "Nunca me sentí discriminada"

Estamos con ella en la base de Morón donde se preparan para el despegue. Tres cazas, tres pilotos. Y entre ellos, alzando el vuelo, la única mujer a los mandos de un Eurofighter en España. La teniente Gutiérrez no deja nada al azar, no puede. Ahí arriba cualquier fallo no detectado en tierra puede ser mortal.

Antes y después de ponerse el casco es una más entre sus compañeros.