El volcán de La Palma se para: emergencia volcánica atenuada, sin tremor volcánico, pero nadie se fía

La emergencia volcánica en La Palma "está claramente atenuada", puesto que el cráter no emite lava, no hay señal de tremor desde la noche del lunes, no hay inflación del terreno y la sismicidad es baja, datos que mantienen a los científicos en situación de prudente espera. "No podemos decir que nos encontremos ante lo que usted quiere y yo más que usted: que esto se acabe", ha contestado Miguel Ángel Morcuende, portavoz del comité técnico del Plan de emergencia volcánica de Canarias (Pevolca) ante la petición de los medios para que interpretara los indicadores favorables de las últimas horas.