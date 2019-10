El PSOE presenta su lema 'Ahora, sí', pero las encuestas le dicen que 'Todavía, no'

Estamos a solo cuatro días del inicio de la campaña electoral y el PSOE ha presentado su lema. Será "Ahora Sí" aunque por el momento todo indica que se podría cambiar por un Ahora, tampoco. El PSOE sigue pidiendo el voto para un proyecto que, dicen, derribe el muro del bloqueo. Cerrarán por cierto su campaña en Barcelona para escenificar su defensa de la convivencia. Sobre esto y sobre toda la actualidad política le preguntará Pedro Piqueras a Pedro Sánchez . El Presidente del Gobierno en funciones estará esta noche aquí, en Telecinco, cuando las encuestas no son todo lo favorables como el PSOE preveía, al menos por el momento, aunque todas les dan la victoria electoral. Pedro Sánchez intenta arrebatar votos a “una pretendida izquierda que une sus votos a la derecha y a la ultraderecha para impedir que haya un gobierno progresista liderado por el PSOE".

Pablo Iglesias contesta que el plan de Sánchez es sacar a Podemos del juego para pactar con el PP. Iglesias se ve como como el único defensor de los derechos sociales y laborales. El que sigue recuperándose, según las encuestas, es el PP que no quiere arriesgar y lo fía todo a la economía. Pablo Casado juega esa baza y ataca el punto débil del PSOE desde el gobierno de Zapatero , su idea es estimular el recuerdo del final de su etapa económica criticando que los gobiernos socialistas siempre prometen un cheque en blanco en campaña que después de la campaña vemos que es un cheque sin fondos.

En otro punto que coinciden todos los sondeos es en el despegue de Vox al que, con 40 escaños, le sitúan como tercera fuerza en el Parlamento por delante de Ciudadanos que vuelve a confiar en Cataluña. Lo cierto es que en este caso la distancia de votos es mínima y podía dar un vuelco, no podemos olvidar que Vox también sacó el 28 mucho menos de lo previsto.

La cúpula del PSOE sostiene que el partido tiene más apoyos entre la ciudadanía de lo que están indicando la mayoría de las encuestas que se vienen publicando en las últimas semanas y que apuntan a un estancamiento, cuando no una tendencia a la baja, de la intención de voto que se pronostica para los socialistas.

Dirigentes socialistas con puestos de responsabilidad bien en el Gobierno bien en la Ejecutiva Federal del PSOE coinciden a la hora de afirmar que el 10 de noviembre el partido y su candidato, Pedro Sánchez, obtendrán un resultado mejor del que están vaticinando los sondeos, que se mueven en una horquilla de entre 118 y 123 escaños, siendo esta última cifra la que consiguió en abril pasado. En opinión de una destacada dirigente de la cúpula del partido, los sondeos no están reflejando aún la influencia que tendrá en el voto de mucha gente la reciente exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Otro de los elementos con que cuenta la dirección del PSOE para mejorar los resultados que obtuvo en abril tiene que ver con su gestión de los últimos incidentes en Cataluña. El partido confía en que la ciudadanía valore cómo su respuesta a los disturbios no generó más violencia y contribuyó en cambio a que fueran bajando de intensidad.

Como ejemplo de las consecuencias que puede generar una represión demasiado violenta de protestas callejeras esta dirigente menciona el caso de Chile, donde la criminalización que hizo en un primer momento el Gobierno de Sebastián Piñera de esa contestación, decretando el estado de emergencia y sacando al Ejército a la calle, tuvo el efecto no deseado de agudizar el descontento social hasta desembocar en una huelga general y en manifestaciones masivas e históricas.

En cualquier caso, el hecho de que los sondeos estén situando al PSOE en una horquilla de escaños que no llega a superar la victoria de abril pasado no es visto por la cúpula como una desventaja sino todo lo contrario, ya que lo último que quiere el partido es que los suyos se confíen y no vayan a votar pensando que la victoria está garantizada, como sucedió en las pasadas elecciones andaluzas.