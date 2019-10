La entrevista de Pedro Piqueras a Pablo Casado en Informativos Telecinco, íntegra

Aquí, el líder popular ha asegurado que ve al presidente en funciones, Pedro Sánchez, "sobrepasado por los acontecimientos" , asegurando que,. "Unidad sí, pero para hacer algo", ha defendido, insistiendo en "la" cuanto antes. "El señor, un cuerpo de 38.000 hombres armados, que están haciendo una labor a la que no tengo nada que objetar, pero que sin embargo tienen unos mandos políticos que han demostrado una gran irresponsabilidad", ha dicho, reiterando que el sucesor de Carles Puigdemont no puede estar "al frente de la seguridad en Cataluña".

"He pedido a Sánchez que ponga orden, que no es mucho pedir"

En este sentido, ha lamentado que " el Gobierno no está a la altura de lo que se exige para garantizar el orden público y la seguridad ", asegurando que "lo principal" para un Gobierno es, precisamente, "garantizar el orden público, que es lo que permite que todos los españoles tengamos las libertades y los derechos garantizados”.

Por este motivo, ha insistido en que le ha pedido a Sánchez "que ponga orden, que no es mucho pedir" , y se ha mostrado “preocupadísimo” por una situación que considera “insostenible”.

“Por las imágenes parece que estamos en un país con una confrontación civil. No se puede delegar todo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado simplemente para que día tras día estén cargando o estén apagando incendios. Lo que tiene que hacer un Gobierno es poner orden . Poner orden a nivel de la legislación en vigor. Y sobre todo ser creíble . El presidente del Gobierno en funciones nos pide unidad, pero si no rompe con las fuerzas independentistas, ¿qué credibilidad le podemos dar? ¿Cómo podemos decir, vamos a ir conjuntamente frente a Quim Torra, si Quim Torra es el que le ha puesto en la Presidencia del Gobierno en la moción de censura, y si con Quim Torra está gobernando en 40 municipios de Cataluña?, ha criticado.

Señala a Pep Guardiola y las "campañas de desprestigio" internacional

“ Me preocupa la inacción de las autoridades para que fuera de España se pueda pensar que aquí no hay un Estado de derecho y que los violentos, los que están precisamente causando 20 heridos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son los independentistas radicales”, ha denunciado.

“El lunes hubo una sentencia en el Supremo que ya condenó en firme por sedición a algunos de los responsables políticos de estos partidos. Insisto: o el Gobierno está con los constitucionalistas a los que le pide la unión para afrontar la garantía del orden y la ley en Cataluña, o sigue estando con los independentistas que le votaron para ser presidente del Gobierno, con los que tiene acuerdos en instituciones y que ahora parece que son a los que no quiere agraviar por si les necesita para un acuerdo futuro de investidura. Creo que no hay medias tintas, y si no, difícilmente podremos afrontar la campaña de desprestigio que personas como Guardiola y otras están intentando hacer en el exterior”, ha finalizado.