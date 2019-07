Pedro Sánchez: "No se puede hacer descansar la gobernabilidad en las fuerzas independentistas”

Pedro Sánchez ha dejado claro que no quiere que su gobierno dependa de las fuerzas independentistas. "Las fuerzas independentistas hicieron caer el Gobierno de España al no aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Creo que todos tenemos que sacar una lección de lo que ocurrió entonces y es que no se puede hacer descansar la gobernabilidad de España en las fuerzas independentistas", ha afirmado