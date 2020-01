La entrevista con Sánchez en la que negaba un Gobierno con Podemos e independentista, un arma en las redes

9 oct. 2019. Entrevista de Pedro Sánchez con Ana Rosa . "Yo hoy podría ser presidente, ¿pero de qué Gobierno? De un Gobierno que dependiese de independentistas catalanes, de un gobierno que tuviese dos gobiernos. Yo creo que ese no es el Gobierno que necesita España". Sánchez ponía en solfa un Gobierno con los que hablaban de presos políticos y temía dos Gobiernos en uno.

La confesión de Sánchez en el Programa de Ana Rosa , y que ha sido unas de las armas más utilizadas contra el ya presidente en el debate de investidura se ha convertido en todo un arma política en toda la investidura Hoy mijsmo Inés Arrimadas lo recordaba señalando que "los que votaron al PSOE en las pasadas elecciones votaron a este PSOE y a este Pedro Sánchez. Y los diputados que hicieron campaña defendieron esto mismo en sus territorios. Mañana deberían actuar en conciencia y no pensar en el cargo y/o en el sueldo".

. Cierto que los tiempos cambian, que las elecciones, como señala el PSOE formaron unas mayorías, pero también que fue el propio PSOE el que destacó en las redes estas dos frases como parte de su campaña electoral. Ahora la oposición califica de fraude al presidente porque prometió lo que no cumplió. Es historia del pasado aunque hoy también hemos sabido que la idea de anunciar un Gobierno de forma inmediata ahora se retrasa hasta la semana que viene. ¿Para eso era necesario forzar una investidura en plenos Reyes? Ahora que se sabe que no era para la inmediatez de formar un Gobierno, la pregunta es ¿por qué tanta prisa? La realidad es que todos estos cambios entre las campañas y la realidad están dejando a los politicos como están hoy, como problema en el CIS. Rajoy también dijo que no subiría impuestas y fue lo primero que hizo al llegar. Las facturas en los cajones fue su excusa, la de Sánchez que el Congreso es el que es, el que los españoles han votado.