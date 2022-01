El epidemiólogo Daniel López Acuña: "El pico de la presión hospitalaria puede durar dos semanas"

En este contexto incierto los gobiernos autonómicos se plantean relajar algunas medidas. Navarra y la Comunidad Valenciana lo estudiarán dentro de unos días y sobre la mesa, el pasaporte Covid. En vigor en trece territorios en esta sexta ola, ya no se exige en Cantabria y Asturias dejará de pedirlo el próximo viernes.

Cataluña ha prolongado su uso al menos durante una semana, La Rioja y Canarias también apuestan por mantenerlo y Galicia no pone fecha a su fin. En Andalucía por ahora es necesario hasta el 31 de enero, pero no se descarta prorrogarlo por más tiempo.