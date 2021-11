ERC amenaza con tumbar los Presupuestos si no se garantiza el catalán en todas las plataformas audiovisuales

Concretamente, reclaman que se garantice la cuota del 6% para las lenguas cooficiales en todas las plataformas audiovisuales , puesto que según Economía no es aplicable a las plataformas que están en el extranjero.

Eso, precisamente, es lo que ha enfadado mucho a los independentistas , que consideran que es imposible, amenazando con consecuencias . Recalcan que no solo van a poner en riesgo su apoyo a la Ley Audiovisual sino también su apoyo a los Presupuestos que aún se están tramitando en el Senado e incluso sus votos favorables a lo largo de la legislatura.

En paralelo, en un comunicado, ERC señala que el proyecto de la Ley Audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros "es incompleto e insuficiente y no responde a lo que necesita el catalán y el sector audiovisual de Cataluña", por lo que no piensa aprobarlo si no se modifica.