Gabriel Rufián y Carmen Calvo intercambian dardos por cuenta de la comparecencia del rey en el Congreso

Así lo prueba este intercambio entre Esquerra que pide que el rey Felipe VI comparezca en el Congreso de los diputados. Tampoco coinciden en la condena por las vacunacion de las infantas en Abu Dabi . Las hermanas del rey felipe, se inocularon contra el covid y la noticia se hizo pública enconando aún más las posturas sobre la monarquía, que no pasa por su mejor momento.

Carmen Calvo: El rey tiene garantizada "la inviolabilidad"

Carmen Calvo ha calificado esa pretensión de "una fantasía más de ERC, que tiene que entender -ha añadido- que el marco constitucional no se puede saltar nunca, y tampoco con semejante petición" haciendo hincapié en que el rey no es que no quiera, sino que puede comparecer en el Congreso.