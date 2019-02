Elecciones a la vista: ERC anuncia una enmienda a la totalidad de los presupuestos

Tardà ha argumentado que estos gestos que pedían y que no han llegado son el fin de la "vía represiva" del Estado hacia los líderes independentistas encausados, y también una negociación para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. O lo que es lo mismo, los independentistas no quieren juicio y en su caso que los líderes sean absueltos. Ante la imposibilidad de esa garantía, los independentistas no pueden afrontar una condena y aprobar los presupuestos al mismo tiempo, salvo que los propios acusados lo pidan, y ese paso no se ha dado aún.