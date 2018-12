ERC contraataca y pedirá que Casado comparezca por su máster

"Estaría bien que Casado compareciera. Presentaremos un plan de trabajo y esperemos que se acepte, entendemos que todos los grupos pueden hacer sus aportaciones", ha añadido Mirella Cortés, portavoz independentista en el Senado, que no ha adelantado qué harán si sus propuestas no se aceptan.

Carmen Iglesias ha acusado al Grupo Popular de demostrar "poca seriedad" y de impulsar una comisión sin sentido, porque el parlamento no es un tribunal académico ni de justicia y sus conclusiones sobre la tesis "no van a tener ningún valor".

"Con la que está cayendo en España y los problemas que hay, resulta yo diría casi indignante que el PP se dedique a hacer este tipo de política", ha añadido la portavoz socialista. Su partido no ha decidido todavía si participará o no en esta comisión ni si propondrá comparecencias.

El máster de Pablo Casado

Cortés ha adelantado al respecto que no descartan "que comparezcan unos y comparezca también Pablo Casado", presidente del PP, por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. El Tribunal Supremo decidió no investigar este trabajo después de que la Fiscalía no apreciase los delitos de prevaricación y cohecho impropio.