ERC descarta alcanzar un acuerdo con el PSOE antes de Navidad: “No tenemos prisa”

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha descartado ante los medios de comunicación que se pueda alcanzar un acuerdo con el PSOE antes de Navidad ya que “hay cuestiones que tienen que pasar y que influyen”. “Nosotros no tenemos prisa”, asegura. Por su lado, la ministra de economía en funciones, Nadia Calviño, ha insistido en la importancia de que España tenga un Gobierno operativo “cuantos antes”.

Además, la portavoz de ERC asegura que si su formación no ve que la apuesta del diálogo aleje al Gobierno en funciones de la vía judicial, a ERC "no le temblarán las piernas" para mantenerse en el 'no' a investir a Sánchez.