La carta que certifica la 'traición' de Errejón a Iglesias

Es la crónica de una separación anunciada que ha pillado de sorpresa a Podemos pero que se veía venir. Madrid ha sido siempre un dolor de cabeza para Pablo Iglesias que ya no cuenta con muchos soportes de los que le ayudaron a crear Podemos. La marca, de capa caída, y tras el descalabro andaluz, ya no es una garantía de éxito. Y Errejón quiere ir por libre. El mismo hombre que dijo que no pactar con el PSOE de Sánchez un gobierno cuando se pudo cree ahora que el partido morado es un lastre, aunque no lo diga en pública. Y ve en Carmena un paragüas más propicio para llevar a cabo su asalto a Madrid.