Errejón propone una semana laboral de cuatro días y usar más el tren y menos el avión

Limitará los vuelos peninsulares para potenciar el tren

En este sentido, y tras señalar que el único que no ve el cambio climático es Vox, "lo cual es buena señal", ha recriminado que en vísperas de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre haya quien quiera "discutir sobre el pasado" y sobre si se debe exhumar o no al dictador Francisco Franco. Ante esto, Errejón, que ha dejado claro que el dictador debe ser trasladado para que sus restos descansen junto a los de su familia, ha añadido que desean que no se discuta sobre dictadores y sobre el pasado "en clave nostálgica" y sí sobre el futuro. Por eso, ha reclamado que las formaciones políticas no incluyan la emergencia climática en sus programas como el que da "una capa de pintura", y ha pedido que se aborde desde la seriedad. "Si es una urgencia, no puede haber nada mas importante que construir un Gobierno ya" para que aborde esa transición.