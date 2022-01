La escalada de ómicron no es una broma: cuatro menores han sido hospitalizados por covid, dos en UCI

Que las apariencias de ómicron no engañen. A pesar de que pueda ser una variante mas leve estamos ante un problema muy importante desde el punto de vista del estrés del sistema sanitario. El País Vasco, según sus datos, va camino de los 5.000 casos por cada cien mil habitantes. Los datos no indican que vaya a haber una tendencia a la baja en breve. Los expertos advierten de que no se puede banalizar el impacto de la variante ómicron y su impacto en la atención hospitalaria. Es un error que la gente se confíe por intentar tratarlo como una gripe, aunque la mayoría de los casos sean leves. Pero el órdago de convivir con el virus es pronto para lanzarlo.