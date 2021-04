No dar de baja en la Dirección General de Tráfico (DGT) un coche cuando nos desprendemos de él, tratar de ahorrar unos euros dejando sin seguro al vehículo que usamos poco o abandonar una moto averiada en un polígono por no llevarla al desguace son decisiones que pueden causar muchos más problemas de lo que algunos conductores creen. Son los denominados 'vehículos zombis' : coches, motos, furgonetas y camiones que circulan sin tener contratado el seguro obligatorio o que son abandonados a su suerte sin comunicarlo a la DGT.

No es un problema residual: las cifras alarman. Oficialmente, en España hay al menos 2,65 millones de vehículos 'zombis'. Dicho de otra manera: el 7,7% del parque automovilístico español no está asegurado , una proporción que se ha incrementado nada menos que un 16% en el último año.

Envejecimiento del parque automovilístico

Además, aunque parezca mentira, hay todavía un gran desconocimiento sobre la obligatoriedad del seguro y cierta dejadez en los trámites, ya que muchos propietarios no renuevan las pólizas de los vehículos que no usan o no los dan de baja en la DGT cuando se desprenden de ellos. No en vano, el repunte de este fenómeno vivido en el último año coloca la proporción de vehículos sin seguro en niveles de 2010, uno de los más altos de la década.