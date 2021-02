España negocia implantar el polémico pasaporte de vacunación contra el covid

Así lo avanzaba hace tan solo unos días el propio presidente del Consejo Europeo que pide no caer en la precipitación mientras propone soluciones híbridas para poder viajar en verano: los vacunados con un certificado de inmunidad y los que no con las pruebas PCR como hasta ahora. Certificados que no son nuevos en algunos países en otros continentes desde antes de la pandemia con otras enfermedades.