España se vuelve roja y el PP se hunde con el peor resultado de su historia

Pedro Sánchez ha convertido a España en roja. Literalmente . El mapa electoral se tiñe de rojo salvo en Salamanca. Ha logrado el líder del PSOE demostrar que su Manual de Resistencia se ha convertido ahora en imbatible, mientras que la derecha ha explosionado. Casado queda muy tocado como líder del PP, Ciudadanos está a 200.000 votos del sorpasso y Vox irrumpe en el panorama político, pero sus 24 escaños no son tampoco lo que esperaban. Y los militantes socialistas han lanzado un grito a Sánchez: "Con Rivera, no"

El objetivo era acabar con Sánchez y el resultado es obvio: fracaso absoluto . La derecha ha naufragado, el bloque de izquierda gobernará en España sin grandes problemas y no estará maniatado por los independentistas. Ahora será él quien podrá elegir los socios que estime oportuno, aunque el grito de los socialistas en la noche de la victoria fue claro: "Con Rivera, no".

España ha dicho no a la ultraderecha , ha castigado sin piedad a una campaña dura del PP, extrema en ocasiones. Ha perdido casi la mitad de sus votos el PP de Casado y el PSOE ha ganado más de un 30 por ciento. Por ganar, ha ganado hasta en Madrid, feudo del PP.

Escorarse a la derecha y olvidar el centro ha sido un pecado capital que los electores no han perdonado al PP. Rajoy y su idea de la sociedad española no parece que estuviera tan alejada de la realidad. Los españoles han salido en masa a votar (un 75,80% de participación) y lo han hecho apostando por el diálogo y no por el 155, y por la izquierda. La campaña de Sánchez, muy arriolística, comandanda por Iván Redondo ha dado sus frutos. El perfil bajo y victimista, el miedo a la derecha ha surtido efecto. El PSOE ha logrado su objetivo. El trío de Colón (la foto al final sí hizo daño) ha naufragado, aunque Vox haya logrado 24 escaños.