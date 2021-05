El sector sanitario exige la creación de una especialidad en medicina de urgencias y emergencias en España

España es uno de los cuatro países europeos , junto a Portugal, Austria y Chipre , que no cuenta con especialidad de Medicina y Enfermería de Urgencias y Emergencias, según ha denunciado el presidente de la Sociedad Europea de Medicina de Emergencias, Luis García-Castrillo, en un acto organizado por la Organización Médica Colegial (OMC) con motivo del Día Internacional de la especialidad, que se celebra este jueves.

"Este día se creó con el objetivo de empoderar la Medicina de Urgencias y Emergencias, que ha sido durante mucho tiempo el 'patito feo' de los sistemas sanitarios, no solo en nuestro país", ha explicado, reivindicando que durante la pandemia de COVID-19 estos profesionales "han estado dando la cara y prestando asistencia más allá de sus posibilidades en muchas ocasiones".

Al hilo, el presidente de la OMC, Tomás Cobo Castro, ha manifestado su apuesta por que "esta especialidad sea una realidad inmediata, no para 2030, que armonice la situación con el resto de Europa". "En el siglo XXI la atención al paciente debe ser multidisciplinar pero tiene que haber liderazgo clínico, que tiene que ser ejercido por el especialista de Medicina de Urgencias en ese entorno", ha reivindicado, loando su actuación durante los peores momentos de la pandemia.

En la misma línea, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Tato Vázquez, ha reivindicado su actuación frente a la COVID-19. "Los servicios de Urgencias estuvieron de frente, mirando al virus pero sin desaparecer nunca. Hemos trabajado codo con codo con todos los médicos de este país, no somos enemigos de nadie, buscamos solamente nuestro desarrollo profesional. Somos un bien para el sistema no un mal, no queremos enfrentarnos absolutamente a nadie", ha insistido.