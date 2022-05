Esperanza Casteleiro, 'número dos' de Margarita Robles en Defensa, nueva directora del CNI

Todo ello ha llevado al Ejecutivo a cesar a Estaban, una funcionaria que ha estado en al frente del CNI más de dos años. No obstante, Margarita Robles ha reafirmado su "confianza" en la directora saliente del CNI. "Naturalmente que me siento muy orgullosa de todos los funcionarios públicos, incluida Paz Esteban. La gente no quiere nombres, quiere trabajos, quiere voluntad de servicio. Tengo el orgullo de formar parte de este Gobierno porque me permite servir a los ciudadanos, y aprender de los servidores públicos, por supuesto de Paz Esteban".