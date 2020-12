De la euforia de María al recibir la vacuna a la negativa de parte de los empleados de Lardero y Calahorra

María Bello no pudo evitar dar un grito de euforia al recibir la vacuna contra el coronavirus. Tiene 83 años y está en la residencia Santa Ana de Ponteareas (Pontevedra). La euforia con la que ha recibido la vacuna ha emocionado al personal sanitario encargado de administrar la vacuna. Los mayores están dando la cara ante los temores que despierta en la sociedad ponerse las primeras vacunas. "Deja el bracito flojo, relajada", le decía la enfermera. Después, el pinchazo y el jolgorio posterior. "Me fue muy bien, no tenía nada de miedo", ha dicho María tras el ansiado momento.