Pero hoy, sin duda hay una imagen que ha acaparado multitud de titulares y comentarios. Es esta fotografía exclusiva de Informativos Telecinco. La mujer que ha protagonizado la portada de Lecturas en la que se ve a Iñaki Urdangarin de la mano de esta misteriosa mujer que no, no es la Infanta Cristina. Un nuevo amor que ha provocado que el -todavía- cuñado del rey vuelva a protagonizar portadas.

"Prefiero no decir nada porque es un tema familiar y ya está. Son cosas que pasan, lo hablaremos entre nosotros". El hijo de la infanta confirma que ha hablado con su padre y hermanos: "Estamos bien, todos estamos tranquilos, nos vamos a querer igual y no hace falta nada más". Sin embargo, Pablo Urdangarin reconoce que todavía "no ha hablado" con su madre la infanta Cristina. Y aclara, tras pasar la familia todas las navidades unidos, que "todavía seguimos contentos, no va a cambiar nada".