Extremadura, bloqueada por la protesta de los agricultores que regalan frutas y verduras a los damnificados

"Lo que tiene que servir esto es para denunciar la situación tan grave que está viviendo el campo extremeño y el campo español", así como para decirle al Gobierno español que este sector no puede "esperar más tiempo, que es necesario que se pongan medidas en marcha", ha defendido Huertas, para reivindicar en concreto medidas legislativas "que cambien la situación".

Y es que para Huertas, "hay que regular la situación de la negociación de los precios, no puede ser que aquí estemos al albor del abuso y la especulación de la industria y de la distribución, no podemos seguir con precios ruinosos porque produciendo a pérdidas no se puede continuar", sobre lo cual ha lamentado que "muchas explotaciones están desapareciendo cada día", por lo que "es necesario que de verdad cambie la situación".