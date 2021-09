A Carmen, de 89 años, no le okuparon la vivienda: no era la propietaria y la tenía arrendada sin poder hacerlo

La noticia de la que se hicieron eco todos los medios señalaba cómo Carmen, una mujer mayor de 89 años , había perdido su piso a manos de su cuidadora, una joven marroquí de 26. No tardaron en producirse, como era de prever, la indignación, los escraches y las amenazas a la joven. Pero la policía ha tenido que salir al paso de las informaciones para decir que estamos ante un error.

La mujer mayor es Carmen Franquelo, de 89 años, y no es la propietaria del piso, sino una inquilina de renta antigua que ha habitado ese edificio desde 1946. Paga 121,5 euros, una cuantía que se actualiza anualmente con el dato oficial de inflación. En su contrato se prohíbe expresamente el subarriendo.

La propietaria del piso vive en Bilbao y durante años se ha limitado a cobrar la renta pero a principios de 2021 descubrió que en el buzón de la vivienda aparecía el nombre de la joven. Carmen fue avisada de ello. Era urgente que la chica abandonara el piso para no dejar evidencias de la irregularidad. Y a eso parece que se dedicaron los esfuerzos. Con Desokupa incluido. La joven sigue en la vivienda porque la propietaria de la misma se lo ha permitido mientras que Carmen, que no estaba en el piso el día que los agentes arrebataron las llaves a la familia, lleva más de dos años fuera de la vivienda y no queda desamparada al vivir con su hermano.