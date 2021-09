La familia Acosta ha perdido todo por el volcán de La Palma: “Se fue todo lo que habíamos hecho granito a granito”

No saben qué va a ser de ellos, de su familia, Nieves reconoce que los sentimientos que le invaden son “tristeza, rabia e impotencia porque lo dejamos todo allí, no nos dio tiempo a coger nada, ni ropa”

Nieves reconoce que se quedó atrás “la vida, no es algo que podamos recuperar, no es cuestión de ayudas ni de nada , perdimos lo que habíamos hecho granito a granito…Hay lava y destrucción y nada de belleza”

Moisés, cabizbajo y desconsolado, reconoce que con su sueldo no se puede reconstruir nada ya que es un salario que “está muy apretado”