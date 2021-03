Trillo: "Jamás el señor Bárcenas admitió ni un solo segundo que hubiera una caja B del PP"

Federico Trillo ha sido el último miembro de la cúpula del PP en declarar

Ha señalado que Luis Bárcenas nunca admitió que hubiese una caja B

Ha negado la financiación irregular del partido

Federico Trillo, el último de los miembros de la cúpula del Partido Popular en declarar como testigo en el jucio de la caja B, ha negado la financiación irregular y ha señalado que Luis Bárcenas nunca admitió esa contabilidad paralela mientras él fue coordinador de la defensa de los imputados del partido en el caso Gürtel.

"Jamás el señor Bárcenas admitió ni un solo segundo que hubiera una caja B del PP", ha dicho Trillo, quien se ha referido en una ocasión a cuando el extesorero negó la veracidad de los papeles en las horas posteriores a su publicación.

A mí nadie en el PP me llama Federico, sino Fede o Federico Trillo

Trillo también ha destacado la afirmación de que no solo él, sino tampoco los jueces instructores de la caja B dieron relevancia a las anotaciones que se refieren a su persona como perceptor de sobresueldos de esa caja B. “A mí nadie en el PP me llama Federico, sino Fede o Federico Trillo”, ha dicho el jueves en alusión al nombre con el que Bárcenas anotó las entregas de dinero negro para él. De esta forma se ha defendido de esas presuntas referencias a él en la contabilidad b reflejada por Bárcenas. "No reconozco pagos o cobros que haya recibido", ha insistido.

Y es que los papeles de Bárcenas, ha dicho, no le merecen ningún "crédito" porque primero aparecen unos, luego otros, "que si en pesetas, que si en euros". "Entenderá que no me merezcan ningún crédito", ha expuesto.

Trillo también ha explicado que el Comité Ejecutivo del PP no se ocupaba "para nada" de las cuestiones "económicas o de pagaduría" y que el presidente y el secretario general "no tienen nada que ver con la estructura gerencial".

Rifirrafe con un letrado

Trillo ha vivido un rifirrafe cuando un letrado le ha preguntado si conocía otro episodio relatado por Bárcenas, que dijo que tuvo que entregar él dinero al exministro porque su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, ya fallecido, no quería, al considerar que no tenía por qué compensarle por haber perdido la condición de presidente del Congreso cuando se convirtió en ministro.