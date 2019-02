El Rey vuelve a recordar que la democracia no está por encima del derecho

El Rey Felipe VI vuelve a dejar clara la postura de la Corona respecto a Cataluña y responde, con toda la intención vista las defensas en el procés, que la democracia no está por encima del derecho.

El Rey Felipe VI ha subrayado este miércoles que "es inadmisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho", ya que, sin respeto a la ley no hay "convivencia, ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad" y " quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad".

"Que no hay libertad sin leyes se ha sabido siempre, así como que sin leyes no puede haber democracia", ha dicho el jefe del Estado al recibir el Premio Mundial de Paz y Libertad (World Peace and Liberty Award) que concede la Asociación Mundial de Juristas.