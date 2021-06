Felipe González sobre los indultos: Hay decisiones que llevan a "callejones difíciles y estrechos"

Niega que lleven a una reforma constitucional

González ha dicho que no cree que los indultos sean el preludio de una futura reforma constitucional. El expresidente ha hecho hincapié en varias ocasiones en la necesidad de respetar "las reglas del juego", la Constitución y el ordenamiento jurídico , incluso los que no están de acuerdo con ese marco y quieren cambiarlo.

Además, ha llamado a respetar "la institucionalidad" y ha pedido que "la descentralización no se convierta en centrifugación", porque "una buena descentralización no es", a su juicio, "un reino de Taifas donde cada uno hace lo que quiere".

Insiste en el respeto a las reglas del juego

Y en este punto, ha avisado de que la democracia "no solo se legitima por el voto", sino también "por el respeto a las reglas del juego". "Y por respeto a esas reglas, también cuando se pretenden cambiar, no se pueden arrollar. Si no, no se puede hablar de democracia", ha ahondado.