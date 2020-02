Felipe González y Aznar, más unidos que nunca sobre la mesa de diálogo: "Una performance", un "hecho devastador"

González aseguró que lo importante es que tengan claro que "no hay espacio para la amnistía ni la autodeterminación" y ha advertido de que si a alguien se le ocurre reformar la Constitución para darle cabida a esta última figura él hará "campaña en contra" y votará en contra. El expresidente socialista ha explicado su posición en el debate inaugural del I Congreso Nacional de la Sociedad Civil "Repensar España", en Madrid.

Para Aznar el encuentro tiene "graves consecuencias" , aunque no se haya producido ningún acuerdo, porque e s "devastador" para el sistema institucional español el hecho de que se haya una reunión bilateral y que haya sido, además en la Moncloa, porque "las formas son esenciales" .

Se ha dirigido a González para decirle, sobre esta mesa de diálogo: "Yo no lo hubiera hecho y tú tampoco", a lo que el expresidente socialista ha replicado que hay "tantas cosas" que él no hubiera hecho y ha apelado a no dejarse llevar a los extremos del "bibloquismo dominante".