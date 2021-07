Bolaños, tras la sentencia del TC sobre el estado de alarma: "No hay que tocar la Constitución ni las leyes"

"Era una petición mayoritaria no solo de los grupos políticos, sino también de los expertos. Era unánime. En el punto del estado de excepción no hubo debate. Todos estábamos de acuerdo", ha subrayado. Preguntado por qué el Gobierno prometió cambiar hasta cuatro leyes para afrontar la pandemia y no lo ha hecho, Bolaños indica que se llegó a la conclusión de que no era necesario. "Hemos impulsado una reforma legislativa para evitar resoluciones dispares. Hemos garantizado que se adopten resoluciones con rapidez y que sea el Supremo el que unifique la doctrina", ha resaltado.