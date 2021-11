Félix Bolaños dice que estamos en la recta final de la pandemia mientras Europa teme una nueva ola

Esta confianza en la salida de la pandemia coincide con el aumento de la incidencia en España siete puntos más hasta situarse en los 111 casos por cada cien mil habitantes. Sanidad ha notificado seis mil 639 nuevos contagios desde ayer y seis fallecidos por covid. Y mientras las Comunidades más castigadas ya piden el pasaporte digital para intentar separar a los no vacunados de los vacunados. Los expertos no creen que la Navidad corra peligro como en otros países de Europa pero recuerdan que nuestra buena tasa de vacunación nos protege contra la enfermedad pero no impide que el coronavirus circule. Así que tanto en fiestas multitudinarias como en el interior de la hostelería hay que mantener distancia y mascarilla. Y si no se puede evitar la exposición, sí se puede limitar las consecuencias. La responsabilidad individual evitará poner en riesgo a los más vulnerables, especialmente a los niños, que no están vacunados.