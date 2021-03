Simón alerta de que "las estancias en UCI por coronavirus se están alargando" y afirma que están analizándolo

Constatando que los datos indican que “seguimos en la tendencia descendente que venimos observando desde hace varias semanas”, el epidemiólogo ha matizado que, no obstante, “se ha ralentizado mucho este descenso”.

En esta línea, Simón ha señalado que ahora mismo hay “únicamente tres comunidades autónomas por encima de los 200 casos por 100.000 habitantes, lo cual es un dato muy esperanzador, que va poco a poco poniendo al territorio en una situación mucho menor”, pero ha subrayado que “este impacto que estamos viendo en la transmisión, que es muy importante, no está todavía teniendo el reflejo tan importante que nos gustaría ver en las UCI”.

"Las estancias en UCI se están alargando"

Por esta razón, Simón vuelve a insistir en que tenemos que extremar todavía el cuidado y no dejarnos llevar por la tendencia descendente, porque, asevera, todavía es imperativo mantener la guardia alta y aplicar correctamente las medidas de control de la transmisión. De no hacerlo, vuelve a recordar, los hospitales actualmente están en una situación en la cual no podrían estar preparados para absorber una nueva ola.