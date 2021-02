Simón ya ve signos del impacto positivo de las vacunas: "Cada día tenemos más evidencia"

Con la incidencia acumulada a 14 días situándose en 252,19 casos por 100.000 habitantes , Fernando Simón ha constatado que los datos “muestran una tendencia descendente clara ”, si bien ha insistido en que aunque la transmisión está “ controlada ”, las cifras son todavía altas y “ no nos pueden permitir relajar más de la cuenta ninguna de las medidas ” básicas.

Insiste en pedir prudencia ante la relajación de medidas

Con todo, el epidemiólogo no quiere hablar de precipitación en la desescalada e insiste en la prudencia: “Seguimos teniendo alta incidencia, que por experiencia de las ondas epidémicas previas no nos puede hacer bajar la guardia más de la cuenta. Una relajación de algunas medidas que no vaya acompañada de una intensificación de las que sí se mantengan vigentes puede llevar a incrementos que ninguno deseamos, y puede suponer un problema grave”, ha dicho, alertando de que la ocupación de las camas de hospital y de UCI sigue siendo alta, pese a estar también bajando. Concretamente, se sitúa en 12,10% y 33,02% respectivamente.